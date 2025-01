Transfercoup! Österreich-Ass an den Wörthersee

Ein rot-weiß-roter Transfercoup! Tamira Paszek, siebenfache Grand-Slam-Teilnehmerin wird für die Tennis-Bundesligadamen des KLC im Mai gegen Titelverteidiger Linz erstmals überhaupt in der österreichischen Bundesliga aufschlagen. In ihrer Karriere heimste die 34-Jährige international über 2,5 Millionen Dollar Preisgeld ein, spielte auch bei Olympia 2012 in London. „Ich kenne sie und ihre Familie schon, seit sie ein kleines Mädchen war“, erzählt Skugor, der den Deal mit der Vorarlbergerin eingefädelt hat.