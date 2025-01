197 km/h! Lilli serviert bei Australian Open stark

Was für ein Lauf! Osttirols Tennis-Talent Lilli Tagger (16) steht bei den Australian Open der Juniorinnen im Viertelfinale, feierte beim Turnier in Melbourne gegen Mingge Xu (Gb/Nummer 491 der Welt) ihren dritten Erfolg in Serie – 6:3, 6:4. Damit gelang ihr auch die Revanche für die US Open im Vorjahr, wo sie gegen die Britin schon in Runde eins ausgeschieden war. „Es ist schwierig zu sagen, was diesmal genau so gut läuft – es passt derzeit einfach alles zusammen. Es ist richtig cool hier“, strahlt Lilli im „Krone“-Gespräch. Für sie ist es nach Wimbledon und den US Open der dritte Junioren-Grand-Slam.