„Wollten Speedteam wegen Erfolglosigkeit aufgeben“

Am Ende dieser Entwicklung stand etwa der Streif-Triumph von Dreßen im Jahr 2018. Einige Parallelen sieht der 31-Jährige bei den Schweizern, die die Speedbewerbe bei den Herren derzeit häufig dominieren. Auch sie hätten es geschafft, eine Dynamik entstehen zu lassen, in der sie sich ständig zu neuen Höchstleistungen pushen. Wenngleich es doch auch Unterschiede zu Deutschland gibt: „In der Schweiz kommt dann auch noch von unten so viel nach an jungen Talenten.“ Das sei sicherlich nicht vergleichbar.