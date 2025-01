Auto rast in Rad-Nationalteam! Sechs Verletzte

Gruppe übersehen

Unter den Verunglückten befinden sich der frühere U23-Europameister Tobias Buck-Gramcko sowie die beiden WM-Dritten Benjamin Boos und Bruno Kessler. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag in der Nähe des Flughafens Palma de Mallorca. Laut Verbandsangaben hat ein 89-jähriger Autofahrer die Gruppe übersehen und ist frontal in sie reingefahren.