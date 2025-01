Die 99ers im Stadion? Graz träumt vom „Open-Air“

In der NHL haben Freiluftspiele im Eishockey seit 2008 bereits Tradition. Auch Klagenfurt hat es schon vorgemacht. Ziehen nun die Graz99ers nach? Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen um Präsident Herbert Jerich 2026 an einem Winter Classic in Graz. Schlechte Post gab es dafür bei Korbinian Holzer: Nach einem Schlüsselbeinbruch ist die Saison vorbei, Ersatz wird gesucht!