Trotz Bankrott: Was Benko für Luxusleben ausgibt

Was René Benko für seinen aufwendigen Lebensstil ausgibt, findet sich teils in den Büchern der zusammengebrochenen Signa-Gruppe, die sein Leben zwischen Luxus und Protz bis zuletzt finanzierte. So fallen allein für die Personenschützer pro Monat im Schnitt 75.000 Euro an. Die Gehälter des zahlreichen Hauspersonals in der Protz-Villa in Innsbruck verschlingen 2023 einschließlich Lohnnebenkosten sogar 1,5 Millionen Euro. Und für das riesige Penthouse am Wiener Fleischmarkt mussten pro Jahr mehr als 360.000 Euro aufgewendet werden.