Auer war froh über „Blech“ nach Pech

Doch dann kam es erneut dick: Während einer Safety-Car-Phase musste Auers Team an die Box – unerlaubt. „Sonst wäre uns der Sprit ausgegangen.“ Also erneute Durchfahrtsstrafe. Trotzdem kämpfte Auer im Finish noch einmal ums Podest, „aber dann hat mich einer gedreht.“ Also Vierter. „Trotzdem bin ich froh, weil das Punkte für die Meisterschaft bringt. Das Rennen und Renngott waren nicht unbedingt auf unserer Seite, aber der Speed war top.“