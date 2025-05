Änderungen in Monaco? Wurz hat konkrete Ideen

Das Traditionsrennen in Monaco steht in der Kritik und sorgt für Diskussionen. Der Grand Prix am Wochenende bot trotz eingeführter zwei Pflicht-Boxenstopps kaum Action und nur ein einziges Überholmanöver in 78 Runden. Sieger Lando Norris fuhr von der Pole-Position los und gab die Führung nie ab. Die Top Vier des Qualifyings kamen in exakt derselben Reihenfolge ins Ziel, wie schon im Vorjahr die Top 10. „Wir müssen uns einfach anschauen, ob es irgendetwas gibt, wie wir das Ganze ändern können. Unsere schlauen Köpfe da oben denken sich schon was aus. Das Event ist so spektakulär, das Entertainment ist spektakulär, viele Leute genießen es, hier zu sein. Aber das Rennen am Sonntag ist eben nur lauwarm“, meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Sky-Interview nach dem Monaco-GP.