„Macht dieses Rennen sportlich noch Sinn?“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: das verrückte Meisterschafts-Finish in der Bundesliga, die großen Emotionen bei der Wiener Austria, Champions-League-Siegerin Manuela Zinsberger, Marko Arnautovic als möglicher zukünftiger Doppel-Champions-League-Sieger, der Formel-1-Grand-Prix von Monaco („Macht das Rennen sportlich noch Sinn?“) und das MotoGP-Rennen in Silverstone (alles im Video oben).