Hütter nach Ausfall: „Es zipft mich gscheit an“

Nur ein Stockerlplatz in sechs Rennen

Nach sechs Rennen mit nur einem Podestplatz (2. Venier/St. Anton) bestreitet das so stark geglaubte ÖSV-Speedteam der Frauen das Heim-Höhepunkt in der Jäger-Rolle. Auf der Kandahar konnte sich keine entscheidend in den Vordergrund fahren. Vielmehr wurde das Team um die am Samstag gestürzte Nina Ortlieb dezimiert. Chefcoach Assinger kündigte ein Ausscheidungsrennen in Saalbach an.