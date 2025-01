KTM muss sich mit einer Heuschrecke herumschlagen

Laut „Krone“-Recherchen bemüht sich der US-Hedgefonds Whitebox seit der Insolvenzeröffnung darum, vor allem Banken ihre Schuldscheinforderungen gegenüber KTM abzukaufen. Gegen erheblichen Abschlag. Darüber hinaus kündigt Whitebox Widerstand gegen den Sanierungsplan von KTM an. Ausgerechnet jetzt, wo das internationale Investoreninteresse an einem Einstieg und einer Rettung des KTM-Konzerns gerade richtig in Schwung gekommen ist, wie bei der Prüfungstagsatzung vor Gericht am Freitag bekannt wurde. Whitebox versucht, Gläubigern einen Alternativplan schmackhaft zu machen.