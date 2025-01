Drohnen-Ärger in Kitz: „Sollte nicht passieren!“

Schrecksekunden in Adelboden und Madonna

Nicht die ersten Drohnen-Schlagzeilen in der laufenden Ski-Saison: Beim Riesentorlauf in Adelboden vor zwei Wochen war eine Kameradrohne vom Himmel gefallen – und das direkt hinter dem Deutschen Jonas Stockinger. Erinnerungen an das Jahr 2015 wurden wach. Während des zweiten Durchgangs des Slaloms von Madonna di Campiglio war damals eine TV-Drohne abgestürzt. Unmittelbar hinter Österreichs Ski-Held Marcel Hirscher.