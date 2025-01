Wer Gusto auf Urlaub hat, geht ins „Robitza“

Neun Jahre lang war Konrad Robitza Geschäftsführer der Esterházy‘schen Vinothek „Selektion“ in Eisenstadt und verantwortete unzählige Wein- und Kulinarikevents. Im Sommer 2023 war Schluss: „Ich merkte, dass ich Veränderung brauche und mein ganzes Herzblut nur noch in eigene Projekte legen will“, erzählt der 41-jährige Küchenmeister und Sommelier, der das Pannoneum in Neusiedl besuchte und unter anderem bei „Wein & Co.“ in Wien und im Grandhotel Giessbach in der Schweiz tätig war. Seine Leidenschaft für Weinbau und Gastronomie weckten übrigens seine Eltern, die in Oslip die „Broaska“-Schenke führten, wo Robitza schon in jungen Jahren fleißig mithalf.