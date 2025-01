Sehnsuchtsort und zweite Heimat in den Bergen

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Vorarlberg kümmern sich jede Saison landesweit rund 1000 Älplerinnen und Älpler um die ihnen anvertrauten Tiere. Die Alpwirtschaft ist ein prägendes Element der heimischen Kulturlandschaft und ein wichtiges wirtschaftliches Standbein in der Region. Mathias Klocker ist seit seiner Kindheit regelmäßig auf der Alpe Lindenbach in Dornbirn, die von seiner Familie bewirtschaftet wird. Anna Engstler ist ausgebildete Wanderführerin. Beide arbeiten hauptberuflich im Tourismus. Sich eingehender mit dem Thema „Alpe“ zu befassen war also naheliegend. Gemeinsam gingen sie der Frage auf den Grund, was Menschen dazu bewegt, ihre Sommer mit dem Vieh in den Bergen zu verbringen.