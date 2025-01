Raumpflegerin als Pädagogin: Eltern helfen zu ihr

„In schulischen Einrichtungen sind freilich gewisse Qualifikationen nötig, in einer Notsituation sollten aber Ausnahmen gelten. Die Raumpflegerin verdient großen Dank, aufgrund ihres Einsatzes musste die Nachmittagsbetreuung nicht geschlossen werden“, so der Tenor vieler Eltern. Die Familien finden die Kritik an der fehlenden Ausbildung der Helferin als übertrieben.