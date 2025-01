Reinigungskraft half in Schule als Pädagogin aus

Üblicherweise reinigt sie wochentags von 6 bis 8 Uhr in der Früh den Hort in der Volksschule in Großhöflein und von 15 bis 16 Uhr die dazugehörige Küche. Jetzt sprang eine Raumpflegerin ein und übernahm auch noch die Nachmittagsbetreuung von fast 50 Kindern, weil zwei Freizeitpädagoginnen und eine Helferin teils schwer an Influenza erkrankt sind. Nach drei Tagen höchst ungewöhnlicher „Sonderschicht“ wird Kritik laut.