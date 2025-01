„Nehmen uns sogar den Dreck unter den Nägeln weg“

500 Euro dürfen Arbeitslose steuerfrei dazuverdienen. Damit soll jetzt Schluss sein. Für Leute wie Siegfried ein Schlag ins Gesicht. Denn dieses „Taschengeld“ braucht der 56-jährige Linzer, um am Ende des Monats halbwegs über die Runden zu kommen. Was macht das mit ihm? Ein sehr persönliches Gespräch, mit einem Mann, der in seinem Leben schon viele Rückschläge zu verdauen hatte.