„Das Einzige, das mir gefällt, ist mein Busen“

Das Kinderzimmer ist bis auf einen Kasten schon voll eingerichtet, die Strampler sind gekauft. Jetzt heißt es nur noch die Tage zählen, bis es endlich so weit ist. Ex-Kanutin Ana Lehaci (nun Ana Franz) wird zum ersten Mal Mama. Wobei sich Vorfreude und Bammel die Waage halten. „Ich habe mich mit meiner Mama ausgetauscht, aber ich will eigentlich gar nicht zu viel davor hören. Ich habe ohnehin ziemlich Schiss vor der Geburt. Ich habe mich über die PDA (ein in der Geburtsmedizin gängiges Verfahren der Schmerztherapie, Anm.) erkundigt, weil meine Hebamme meinte, die Schmerzen sind zehnmal so stark wie bei der Regelblutung. Dazu kommen so richtig krampfartige Schmerzen, wie wenn du Magen-Darm-Probleme hast. Ich weiß halt nicht wirklich, was auf mich zukommt. Das ist es, was mir Angst macht.“ Ehemann David küsst das Bäuchlein und versucht es mit aufmunternden Worten und Komplimenten. Die bei Ana auf taube Ohren stoßen.