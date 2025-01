Nur ein Mellauer sah am Freitag die Ziellinie

Haller fährt aufs Podium

Grund zur Freude gab es für die Kleinwalsertalerin Marie Therese Haller. Am Donnerstag war sie beim FIS-Riesentorlauf in Gosau als Vierte um 0,07 Sekunden am Podium vorbeigefahren – am Freitag lachte sie mit 66 Hundertstel Rückstand auf Siegerin Elena Riederer als Dritte vom Podest.