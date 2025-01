Ein KAC-Knipser steht vor der Vertragsverlängerung

Knackig geht’s an der Spitze der Eishockey-ICE-Liga zu! Geht man nach dem Punkteschnitt (was wegen der unterschiedlichen Anzahl der Spiele sinnvoll ist!), dann liegen KAC und Salzburg mit einem Schnitt von exakt 2 Zählern pro Partie an der Spitze – knapp gefolgt von Fehervar (1,98) und Bozen (1,95). Das heißt: In den verbleibenden neun Runden wird es ein brennheißer Vierkampf um den ersten Platz. Wobei Salzburg (mit Nachträgen!) noch elf Spiele hat, KAC wie Bozen neun und die Ungarn sogar nur mehr sieben.