Premier League: Das Titelrennen in der Konferenz

Liverpool hat unter der Woche auch das siebente Spiel in der Champions League gewonnen. Die „Reds“ setzten sich am Dienstag gegen Lille mit 2:1 durch und zogen damit vorzeitig ins Achtelfinale ein. Gut, aber nicht ganz so perfekt lief es zuletzt in der Liga. Vor dem 2:0 gegen Brentford musste sich der Spitzenreiter mit zwei Remis gegen ManUnited und Nottingham zufriedengeben. Nun wartet mit Ipswich aber ein Abstiegskandidat – da ist ein Sieg Pflicht.