Medizincheck! Zimmermann steht vor Rapid-Abgang

Vor Wechsel zur Vienna

Bei Rapid scheint Zimmermann in der Rückrunde kaum Chancen auf Einsätze zu haben. Deshalb haben sich die Hütteldorfer entschlossen, den 22-Jährigen abzugeben. Ein Wechsel in die 2. Liga zur First Vienna steht unmittelbar bevor, wenn der für heute geplante Medizincheck positiv verläuft.