Parteiinterne Kritik an Sagartz verstummt nicht

Die ÖVP hat am Sonntag das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte im Burgenland eingefahren. Trotzdem macht Christian Sagartz vorerst als Obmann weiter. Der Landesparteivorstand habe ihm einstimmig – mit einer Enthaltung – das Vertrauen ausgesprochen, betonte er, wie berichtet, am Montag. Zugleich sei er beauftragt worden, mit SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein Vorgespräch über mögliche Koalitionsverhandlungen zu führen. Eine Personaldebatte schien vorerst beendet.