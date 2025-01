Knapp vor dem Ziel! Scheib am Weg zur Bestzeit out

Der Frust war groß, die Kratzer Gott sei Dank nicht. Ohne ernsthafte Schmerzen konnte Scheib vor dem italienischen Publikum abschwingen. „Der Ärger ist riesig, weil ich gemerkt habe, was möglich gewesen wäre. Ich wollte das umsetzen, was ich mir vorgenommen habe, das ist schon sehr bitter“, gab sich die Technik-Spezialistin im ORF-Interview dennoch enttäuscht. Zwar würde sie den Sturz morgen wohl noch spüren, große Sorgen müsse man sich jedoch keine machen. Bis zum WM-Riesentorlauf in Saalbach dürfte der Patzer jedenfalls längst vergessen sein ...