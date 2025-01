Huskovic-Leihe: Hartberg holt sich ein Veilchen!

Das ist für Hartberg noch einmal eine Verstärkung. Der Bundesligist, der im Frühjahr die Top-Sechs erreichen will, verpflichtete leihweise Muharem Huskovic. Der U21-Teamspieler, der zuletzt unter Austria-Trainer Stephan Helm keine Rolle mehr gespielt hat und in Summe nur auf 333 Minuten Spielzeit (davon 111 Minuten in der Liga) kam, soll bei den Oststeirern wieder zu alter Stärke finden. Die Austria selbst verlängerte den Vertrag vor der Leihe nach Hartberg mit Huskovic bis Ende der Saison 2026/27.