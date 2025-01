Österreichs Emissionen um 6,5 Prozent gesunken

Die Reduktionsziele für den Emissionshandelsbereich würden auf europäischer Ebene geregelt und seien in den nationalen Klimazielen nicht enthalten, teilte das Umweltbundesamt mit. Umweltschutz-NGOs appellierten dennoch an die kommende Regierung, den eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen. „Österreich muss seine CO₂-Emissionen systematisch und dauerhaft reduzieren. Dafür braucht es Reformen, die alle Bereiche erfassen: vom Energiesparen über den Abbau umweltschädlicher Subventionen bis zum Schutz wertvoller Natur. Nur so wird Österreich langfristig krisensicher“, sagte WWF-Klimasprecher Karl Schellmann.