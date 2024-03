CO₂-Emissionen werden 2050 höher sein als heute

Das Ergebnis sei ernüchternd, so die Wissenschaftler: Anstatt Netto-Null zu erreichen, werde der globale Ausstoß von CO₂ in den kommenden 25 Jahren steigen, schrieben sie im Fachblatt „Communications Earth & Environment“. Auch in Österreich seien die Einsparungsprognosen teils zu optimistisch, sagten sie zur APA.