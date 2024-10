Luftemissionen sind 2022 großteils gesunken

Haushalte senkten großteils Luftschadstoffe und Treibhausgase

Die privaten Haushalte senkten von 1995 bis 2022 den Ausstoß fast aller beobachteten Luftschadstoffe und Treibhausgase, mit Ausnahme von CO2 aus sonstigen Quellen (plus 23,9 Prozent) und aus biogenen Quellen (plus 11,4 Prozent). Die Emissionen der Wirtschaft verringerten sich bis auf die fossilen (plus 0,1 Prozent), die prozessbedingten (plus 24,7 Prozent) sowie die klimaneutralen biogenen CO2-Emissionen (plus 210,6 Prozent).