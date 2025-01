Mann tritt mit Skischuhen nach Polizeibeamten

Kein friedliches Ende nahm der Ausflug in die Berge für einen 24-jährigen Wintersportler, der während des Skitags offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. In der Après-Ski-Bar fiel er durch verbale Entgleisung auf und ließ sich weder von anderen Gästen noch vom Personal in die Schranken weisen. Völlig genervt von der renitenten Person wussten sich die Anwesenden am Ende nicht anders zu helfen, als die Polizei zu verständigen.