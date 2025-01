Teresa Stadlober läuft in Les Rousses aufs Podium

Die 31-jährige Salzburgerin belegte am Sonntag in Frankreich den dritten Platz, die überlegene Frida Karlsson führte mit einer Zeit von 55:29,1 Minuten einen schwedischen Doppelsieg vor Ebba Andersson (+1:29,9 Min.) an. Stadlober hatte einen Rückstand von 1:41,3 Minuten und jubelte über ihren insgesamt fünften Weltcup-Podestplatz.