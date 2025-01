Balkon brannte, aber Nachbarn öffneten Tür nicht

Sie gafften, aber sie halfen nicht: In Marchtrenk spielte sich am Freitagabend eigenartige Szenen ab. Die Feuerwehr war durch einen aufmerksamen Nachbarn gerufen worden, weil es in dem Haus, in dem er wohnt, auf einem Balkon brannte. Bei dem Mehrparteienhaus angekommen, entdeckte man schnell den Brand, stand allerdings zunächst vor verschlossenen Türen.