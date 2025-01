Gemeinden bleiben auf Einbruchsschäden sitzen

„Der Sachschaden geht weit über die Beute hinaus. Die Täter haben kaum mehr als 150 Euro erwischt. Aber alleine die ruinierte Eingangstür kostet mehrere tausend Euro“ – in Feldkirchen an der Donau ist Bürgermeister David Allerstorfer (SP) wütend. Denn jene Schuleinbrecherbande, die – wie berichtet – seit November in ganz Oberösterreich gewütet und 65 Bildungseinrichtungen heimgesucht hatte, war in den Weihnachtsferien auch im Mühlviertel aktiv gewesen.