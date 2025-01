Langfinger räumte Geschäfte am Hauptbahnhof aus

In der vergangenen Woche fielen Angestellten am Salzburger Hauptbahnhof mehrere Diebstähle von Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und Gewand auf. Am Samstag gelang es der Polizei schließlich einen 38-jährigen Deutschen nach drei Ladendiebstählen innerhalb weniger Stunden festzunehmen.