Auf welchen Seen Eisläufer noch ihre Runden drehen

Der „große Bruder“ der Pinzgauer Seen kann schon seit Jahren keinen Schlittschuh-Genuss mehr bieten: Am Zeller See hat sich in den Uferbereichen im Moment nur wenig Eis gebildet. Ein Okay für Eislauffans gab es zum letzten Mal 2017. Josef Fankhauser, der neue Eismeister, hat die Situation laufend im Blick und rückt bei Bedarf mit Motorsäge und Eisbohrer aus: „Es ist im Moment einfach zu gefährlich.“