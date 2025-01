Gewinnen zum Kinostart von „Die Drei ???“

In der Wohnung von Mr. Prentice (Ulrich Tukur) geschehen seltsame Dinge: Gegenstände vibrieren, laute Geräusche ertönen, und dann wird auch noch die wertvolle Kristallskulptur „Der Karpatenhund“ gestohlen. Eine unheimliche Gestalt treibt ihr Unwesen, und die Bewohner des Apartmentkomplexes sind in Aufruhr. Die wenigen Hinweise führen Justus, Peter und Bob in verschiedene Richtungen, und alle Bewohner – insbesondere die schrullige Hausverwalterin Evelyn Boogle (Sunnyi Melles) – geraten ins Visier der Ermittlungen.