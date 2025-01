Stadlober verpasst Podest in Les Rousses hauchdünn

Teresa Stadlober hat beim Langlauf-Weltcup in Les Rousses im Skating-Rennen über 10 km einen Podestplatz knapp verpasst. Die Salzburgerin lief am Freitag in Frankreich beim Sieg der US-Amerikanerin Jessie Diggins auf den vierten Platz und verpasste das Podest um nur 1,8 Sekunden.