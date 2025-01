Top-Ten-Platz! Mika Vermeulen überzeugt erneut

Vermeulen fehlten genau 21 Sekunden aufs Podium. Die direkte Vorbereitung war allerdings nicht ideal verlaufen. „Dafür, dass ich diese Woche ein wenig verkühlt war und mich nicht wirklich gut gefühlt habe, war das Rennen absolut in Ordnung. Ich habe mir einfach gedacht, ich versuche es heute und dann sehen wir, was dabei rauskommt“, sagte Vermeulen. „Über einen achten Platz, in so einem engen Rennen und bei richtig schnellen und schwierigen Verhältnissen, darf man wirklich nicht jammern.“