Wann dürfen Häftlinge raus aus dem Gefängnis?

Einen Gruppenausgang nutzte ein Gefangener in Ried in Innkreis für eine sehr kurze Flucht. Der Nigerianer konnte zwar wenig später wieder dingfest gemacht werden, auf krone.at sorgt der Häfn-Ausflug aber für heftige Diskussionen: Ausgänge sind nicht die einzige Lockerungsmaßnahme in Justizanstalten, die der Resozialisierung dienen soll.