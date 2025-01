Italienerinnen auch am Freitag nicht zu stoppen

Sofia Goggia und Federica Brignone haben ihre Anwartschaft auf einen Heimsieg in Cortina d‘Ampezzo erneut deponiert. Italiens Speed-Queen Goggia setzte sich am Freitag im Abschlusstraining für die Abfahrt am Samstag (11.00) klar vor Brignone (+0,68 Sek.) und Lara Gut-Behrami (+0,69) aus der Schweiz durch.