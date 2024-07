Papa Jon Voight: Jolie von Antisemiten beeinflusst

„Sie versteht nicht“, was Hamas macht

Eine Reaktion von Jolie kam allerdings nicht – weil ihr Vater sie im letzten Oktober noch schwer attackiert hatte. Als die Oscargewinnerin Israel auf einem Social Media Posting vorwarf, „absichtlich Kinder, Frauen und Familien entgegen der internationalen Gesetze zu bombardieren“, explodierte Voight in einem Video auf Instagram: „Ich bin sehr enttäuscht über meine Tochter. Sie versteht nicht, dass die Hamas es sich zur Aufgabe gemacht hat, Gottes Land, das Heilige Land, das Land der Juden, zu zerstören. Was die israelische Armee macht, ist Gottes Kindern im Heiligen Land Gerechtigkeit zukommen zu lassen.“