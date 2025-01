Hammer-Gerücht! Topklub ist an Rebernig dran

VSV hat am heutigen Freitag in der ICE-Liga Salzburg zu Gast! Die Adler haben heuer gegen den Meister beide Saisonduelle gewonnen, klar will man auch diesmal jubeln. Bomber Maxi Rebernig ist bei einem Topklub hoch im Kurs. Ex-Adler Lucas Thaler soll sogar mit einem DEL-Team flirten.