Haustier-Spezialist verkauft Versicherungsgeschäft

„Vorsorge ist die beste Versicherung“ – diese Meinung vertritt der Hunde- und Katzen-Versicherer Lassie. Mit dem Unternehmen, das bereits mehr als 100.000 Kunden in Deutschland, Schweden und Frankreich zählt, macht jetzt Tractive gemeinsame Sache. Der Haustier-Tech-Spezialist aus Pasching hat in der Zwischenzeit auch das Kurzzeit-Engagement als Versicherer in England beendet.