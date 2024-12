„Teuflische“ Hürden für Radler bei Universität

Schon vor der offiziellen Eröffnung am 18. Dezember und Verkehrsfreigabe um exakt 13 Uhr hat der neue Wiener Radweg auf der Universitätsstraße für Unmut gesorgt, beginnend beim Schild, das den Anfang in der Alserstraße markiert. Es ragte halb in den Weg, war auch laut Mobilitätsstadträtin Ulli Sima „vertrottelt“ montiert – und ist schon wieder weg. Ironie am Rande: Laut Straßenverkehrsordnung ist der Radweg damit offiziell gar keiner.