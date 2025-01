Verwirrung um neue Schilder in der Lobau

Das Fahrverbot für Radfahrer in der Lobau sorgte von Beginn an für viel Aufregung. Jahrzehntelang war das Befahren der Wege offiziell verboten, Verstöße wurde aber auch nicht wirklich geahndet. Seit eineinhalb Jahre will die Stadt nun Klarheit schaffen und die legalen Radrouten besser ausschildern. Allerdings ist eine Art Wildwuchs entstanden, bei dem sich weder Radfahrer noch Fußgänger auskennen.