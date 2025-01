Hoffnung auf Heilung von Typ-1-Diabetes steigt

So kommt es zu Typ-1-Diabetes

Nicht bekannt ist bisher, wie stark bei dem behandelten Patienten eine Insulinproduktion durch die genetisch veränderten Inselzellen wieder in Gang gekommen ist. Details sollen in einer Fachpublikation veröffentlicht werden. Das Ziel wäre ja, dass Typ-1-Diabetiker kein Insulin mehr spritzen müssen. Eine Heilung von Typ-1-Diabetes, bei dem es durch eine Autoimmunreaktion zur Zerstörung der Insulin-produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse kommt, wäre ein enormer Fortschritt der Medizin. Die Krankheit bricht zumeist bereits im Kindes- und Jugendalter aus, wodurch die Betroffenen in ihrem späteren Leben besonders durch Langzeitkomplikationen wie frühe Atherosklerose, Nieren- und Netzhautschäden gefährdet sind. Sie sind sofort mit ihrer Diagnose auf regelmäßige Insulininjektionen und ständiges Messen der Blutzuckerwerte angewiesen.