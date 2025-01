Heliskiing: Jetzt liegt der Ball bei den Behörden

Bei den Grünen stieß die Sozialdemokraten durchaus auf Zustimmung. Klubobmann Daniel Zadra hatte erst im Dezember eine Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) eingebracht. Unter anderem will er darin wissen, inwieweit diese klimaschädlichen Hubschrauberflüge im Interesse der Öffentlichkeit liegen. Zadra selbst ist überzeugt, dass Heliskiing ein Privatvergnügen für einige Wenige auf Kosten der Natur und der Menschen vor Ort ist. Bereits im Vorfeld der Ausschusssitzung hatte er sich gegen eine erneute Ausnahmegenehmigung für Heliskiing am Arlberg ausgesprochen. Diese war in den vergangenen Jahren seitens der Behörden immer wieder erteilt worden.