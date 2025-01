Tochter des Teufels: „Er lügt, wie er atmet“

Kratzen im Hals, Tränen in den Augen, Mitgefühl gemischt mit Zorn und Unverständnis – die Geschichte von Caroline Darian entführt den Leser in die Abscheulichkeiten des menschlichen Wesens, in unvorstellbare Grausamkeiten. Auf 223 Seiten ihres Buches berichtet die Mutter eines Sohnes von ihrem Leben vor, während und nach dem Moment, als sie von den Taten ihres Vaters erfuhr.