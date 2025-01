Erneute Säure-Attacke: Bewohner war noch im Urlaub

Aufregung herrscht in einem Mehrparteienhaus in der Wiener Gumpendorfer Straße. Nur knapp scheiterte dort ein aktueller Einbruchscoup mit ätzender Flüssigkeit. Nach mehreren Fällen in Favoriten und der Leopoldstadt sorgen die berüchtigten Säure-Einbrecher nun also auch in Mariahilf für schlaflose Nächte.