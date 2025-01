Gibt Kate den Briten jetzt den Wirtschafts-Turbo?

Denn vermutlich so gut wie jedes britische Unternehmen würde sich gerne das Wappen der Prinzessin sowie die Worte „By Appointment to H.R.H. The Princess of Wales“ aufs offizielle Briefpapier, Werbeflächen und Verpackungen drucken. Aufgrund des sogenannten „Kate-Effekts“ wäre damit ein Absatz-Boost sondergleichen zu erwarten, sobald König Charles den Starschuss gibt.