Unbekannter schlug 77-Jähriger Faust ins Gesicht

Schon am Freitagnachmittag kam es in Bregenz zu dem furchtbaren Vorfall: Eine 77-Jährige wartete auf dem Grünstreifen bei der Bushaltestelle Feldmoosgasse auf das Vorüberfahren des sich nähernden Busses, um die Straße zu überqueren. Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt am Grünstreifen in unmittelbarer Nähe der Haltestelle.